Die neuesten Nachrichten über Dänemark . Das nordische Land wird die Steuer auf Bücher abschaffen, um mehr Menschen zum Lesen zu ermutigen. Die Kulturministerin betonte, dass die derzeitige Rate zu den höchsten der Welt gehöre, was zu einem wahrgenommenen Leserückgang beitrage.

Die vorgeschlagene Politik, die im kommenden Haushalt enthalten ist, zielt darauf ab, die Kosten für die Verbraucher zu senken und das literarische Engagement, insbesondere bei jungen Lesern, zu fördern. Die Behörden weiten auch Bibliotheks- und Schulinitiativen aus, um Kinder an hochwertige Literatur heranzuführen.

Die Änderung folgt Beispielen aus den nordischen Nachbarländern, wo reduzierte oder gar keine Buchsteuern zu einem besseren öffentlichen Zugang zu Büchern geführt haben. Die Beamten werden die Auswirkungen überwachen, um sicherzustellen, dass die Vorteile die Leser und nicht nur die Verlage erreichen. Engel-Schmidt (via The Guardian):



"Dafür habe ich mich als Kulturministerin eingesetzt, weil ich glaube, dass wir alles aufs Spiel setzen müssen, wenn wir die Lesekrise beenden wollen, die sich in den letzten Jahren leider ausgebreitet hat", sagte Engel-Schmidt der Nachrichtenagentur Ritzau.



Engel-Schmidt später: "Ich bin unglaublich stolz. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man es schafft, Kollegen davon zu überzeugen, dass so viel Geld für Investitionen in den Konsum und die Kultur der Dänen ausgegeben werden sollte."



"Es geht auch darum, Literatur nach außen zu tragen", sagte er. "Deshalb haben wir bereits Geld für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen Bibliotheken und Schulen des Landes bereitgestellt, damit mehr Kinder an gute Literatur herangeführt werden können."



"Ich werde natürlich beobachten, wie sich die Preise entwickeln. Wenn sich herausstellt, dass die Abschaffung der Mehrwertsteuer nur bedeutet, dass die Gewinne der Verlage steigen und die Preise nicht fallen, dann müssen wir darüber nachdenken, ob es richtig war", fügte er hinzu.

