Dänemark entschuldigt sich für erzwungene Empfängnisverhütung in Grönland

Die neuesten Nachrichten über Dänemark und Grönland . Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat sich zum ersten Mal offiziell für den Skandal um Zwangsverhütung entschuldigt, der sich jahrzehntelang gegen grönländische Mädchen und Frauen richtet.

Mette Frederiksen sagte: "Auch wenn wir kein vollständiges Bild haben, macht es einen großen Eindruck auf die Regierung, dass so viele grönländische Frauen einstimmig berichten, dass sie vom dänischen Gesundheitssystem misshandelt wurden."

Viele wurden während der dänischen Kolonialherrschaft ohne Zustimmung invasiven Eingriffen unterzogen, einige in sehr jungem Alter. "Wir können nicht ändern, was passiert ist. Aber wir können Verantwortung übernehmen. Deshalb möchte ich im Namen Dänemarks sagen: Entschuldigung."

Die Entschuldigung wurde zusammen mit dem grönländischen Regierungschef vorgebracht und kommt vor einem Untersuchungsbericht, der im nächsten Monat ansteht. Beide Regierungen haben sich verpflichtet, bei den Reparationen zusammenzuarbeiten, was einen Schritt zur Heilung eines schmerzhaften Kapitels ihrer gemeinsamen Geschichte darstellt.