Dänemark entscheidet sich bei der Luftverteidigung für europäisches SAMP/T anstelle des amerikanischen Patriot

Erst vor wenigen Tagen haben wir Ihnen die Nachricht gebracht, dass Dänemark mit seinem größten Waffenkauf aller Zeiten Russland die Stirn geboten hat. Jetzt kennen wir mehr Details über diesen Kauf, und eine der berüchtigtsten ist die Tatsache, dass Dänemark beschlossen hat, das französisch-italienische Luftverteidigungssystem SAMP/T zu erwerben und die amerikanische Patriot zugunsten der einzigen in Europa hergestellten Langstreckenalternative abzulehnen. Mit der Entscheidung für SAMP/T ist Dänemark die erste EU-Nation außerhalb Frankreichs und Italiens, die das System betreibt, und signalisiert gleichzeitig einen Vorstoß für eine stärkere europäische Verteidigungsautonomie. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!