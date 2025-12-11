Dänemark entschädigt grönländische Frauen für Zwangsverhütung: Rund 40.000 € pro Frau

HQ

Dänemark hat eine parlamentarische Vereinbarung getroffen, grönländische Frauen zu entschädigen, die jahrzehntelang zwangsläufigen Verhütungsmaßnahmen unterzogen wurden. Die Kampagne, die 2022 aufgedeckt wurde, zeigte, dass zwischen 1966 und 1991 Tausende Frauen und Mädchen (einige erst 13 Jahre alt) ohne deren Wissen oder Zustimmung mit Spiralen ausgestattet wurden.

Nach dem neuen Abkommen erhält laut Reuters jede berechtigte Frau 300.000 dänische Kronen (etwa 40.000 Euro) über einen Versöhnungsfonds. Antragsteller müssen nachweisen, dass sie während des betreffenden Zeitraums in Grönland gelebt oder ein Internat in Dänemark besucht haben.

Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagte, Dänemark müsse "Verantwortung übernehmen", nachdem es diese Missstände zu lange ignoriert habe. Sie entschuldigte sich Anfang dieses Jahres persönlich bei den Opfern, im Rahmen einer umfassenderen Initiative zur Verbesserung der Beziehungen zu Grönland. Die Bewerbungen werden im April 2026 eröffnet, wobei bis zu 4.500 Frauen möglicherweise berechtigt sind. Die ersten Entschädigungszahlungen werden im Herbst 2026 erwartet.