Dänemark bietet Russland mit größtem Waffenkauf aller Zeiten die Stirn

Erst vor wenigen Tagen war die russische Drohnenverletzung Polens in den Nachrichten. Nun steht Dänemark kurz davor, in Europa hergestellte Luftverteidigungssysteme in einem rekordverdächtigen Militärgeschäft zu erwerben, wobei die jüngste Verletzung des Luftraums in Polen und der breitere Konflikt in der Ukraine als treibende Kräfte hinter den beispiellosen Investitionen genannt werden. "Es besteht kein Zweifel, dass die Sicherheitslage herausgefordert ist." Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen sagte am Freitag vor Reportern. "Wir haben gesehen, wie Russland mit mehreren Drohnen den polnischen Luftraum verletzt hat... Es ist eine Erinnerung an uns alle, wie wichtig es ist, unsere Kampfkraft zu stärken."