Dänemark bestellt ein Luftverteidigungssystem im Wert von 580 Millionen Dollar bei Kongsberg

Das norwegische Unternehmen Kongsberg Defence & Aerospace hat einen Vertrag über 500 Millionen Euro (580 Millionen US-Dollar) von Dänemark für sein National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) abgeschlossen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

In einer neuen Ankündigung vom 27. November erklärte Kongsberg, die Beschaffung werde Dänemarks operative Fähigkeiten und seine Fähigkeit, modernen Luftbedrohungen entgegenzutreten, "erheblich verbessern", gab jedoch keinen Lieferzeitplan fest.

Dänemark, das im September Pläne ankündigte, rund 9 Milliarden Dollar in europäische Luftverteidigungssysteme zu investieren, nannte eine herausfordernde Sicherheitsumgebung als Grund für die Stärkung seiner Luftverteidigungsfähigkeiten.

Kongsberg auf ihrer Website:

"Mit dieser Beschaffung wird Dänemark die operativen Fähigkeiten des Landes und die Fähigkeit, moderne Luftbedrohungen effektiv zu bekämpfen, erheblich verbessern und zudem die gesamte NASAMS-Luftverteidigungspräsenz in der nordischen Region stärken. Die dänische Auswahl unterstreicht die Position von NASAMS als weltweit führende mobile mittlere Reichweite integrierte Luftverteidigungslösung für NATO-Verbündete."