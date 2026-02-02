Dänemark besiegt Deutschland im Handball-Europawettbewerb

HQ

Dänemark, einer der Co-Gastgeber:innen der Herren-Handball-Europameisterschaft, holt die Krone, nachdem es Deutschland im Finale mit 34:27 besiegt hat. Es ist der dritte Titel für das dänische Team im EHF-Wettbewerb, der erste seit 2012, und sie fügen den Titel zu ihrem aktuellen Weltmeistertitel hinzu; das Finale war eine Wiederholung des Olympiafinales in Paris 2024, bei dem Dänemark mit 39:26 gewann.

Der dänische Star Mathias Gidsel wurde zum MVP des Wettbewerbs gewählt und erzielte im Finale siebenmal sowie insgesamt 68 Tore im Wettbewerb, womit er einen neuen Rekord für mehr Tore bei der Handball-Europameisterschaft aufstellte, der den bisherigen Rekord von 65 Toren des Norwegens Sander Sagosen aus dem Jahr 2020 übertraf. Bemerkenswerterweise fügt Rasmus Lauge eine weitere Europameisterschaft hinzu, der einzige verbliebene Spieler aus dem Kader von 2012, der noch 2026 existiert.

Der erwartete Sieg setzt Dänemarks Dominanz bei der Weltmeisterschaft fort, wo sie 2021, 2023 und 2025 drei Titel in Folge sowie olympische Medaillen gewannen; der Europäer war das fehlende Puzzlestück. Die anderen Co-Gastgeber, Schweden und Noway, belegten insgesamt den sechsten und neunten Platz, während Kroatien die Bronzemedaille holte.