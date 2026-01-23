Dänemark beschleunigt die Lockheed-Radare zur Stärkung der nördlichen Luftüberwachung

HQ

Dänemark hat einen Auftrag über 610 Millionen Dollar für Luftüberwachungsradare vom US-Rüstungsunternehmen Lockheed Martin aufgegeben und bezeichnet diesen Schritt als unerlässlich für die nationale Sicherheit. Der Auftrag, der direkt an Lockheed vergeben wurde, umfasst drei TPY-4 feste Luftverteidigungsradare, mit der Option für eine vierte Einheit.

Die Radare sollen in Skagen an der nördlichen Spitze Dänemarks, Bornholm in der Ostsee, auf den Färöern und möglicherweise im Osten Grönlands stationiert werden, um die Überwachung über einen der entlegensten Teile der Arktis auszuweiten. Das dänische Verteidigungsministerium erklärte, die Fähigkeit sei "wesentlich für das effektive Funktionieren der nationalen Luftverteidigung."

TPY-4 // Shutterstock

Dieser Erwerb erfolgt vor dem Hintergrund einer verstärkten Aufmerksamkeit für Grönland, das über begrenzte Überwachungsabdeckung verfügt und kürzlich im Mittelpunkt der hochkarätigen territorialen Ambitionen von US-Präsident Donald Trump stand. Während des Weltwirtschaftsforums in Davos bestätigte Trump, dass er keine militärische Gewalt einsetzen werde, um Grönland zu erobern.

Dänemarks Schritt steht im Einklang mit den breiteren nordischen Trends: Schweden bestellte im Juni 2025 eine nicht näher genannte Anzahl von TPY-4-Radaren, und Norwegen betreibt nun seit 2024 11 beschaffte Einheiten. Die Radarsysteme gelten als wichtige Instrumente zur Überwachung des Luftraums und zur Abwehr potenzieller Bedrohungen in der zunehmend strategisch wichtigen Arktisregion.