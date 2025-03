Dänemark begrüßt Entscheidung der Vereinigten Staaten, den Besuch in Grönland einzuschränken

HQ

Die neuesten Nachrichten über Grönland . Dänemark hat seine Zustimmung zur Entscheidung der Vereinigten Staaten zum Ausdruck gebracht, einen bevorstehenden Besuch in Grönland auf eine Militärbasis zu beschränken, ein Schritt, der auf die zunehmenden Spannungen folgt.

Ursprünglich wollte eine US-Delegation unter der Leitung von Usha Vance, der Frau von Vizepräsident JD Vance, an einem beliebten Hundeschlittenrennen in Grönland teilnehmen, was zu Kritik der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen führte.

Der Besuch war als unangemessener Druck auf die teilautonome Regierung Grönlands angesehen worden, insbesondere nach den umstrittenen und stark kritisierten Äußerungen von Präsident Donald Trump über den Erwerb der Insel.

Da sich die Delegation nun jedoch ausschließlich auf die militärische Raumfahrtbasis der Vereinigten Staaten in Pituffik konzentriert, hat Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen die Anpassung gelobt und als positiven Schritt für die Beziehungen bezeichnet.