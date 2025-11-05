Dänemark beeilt sich, Sicherheitslücke zu schließen, nachdem entdeckt wurde, dass China Elektrobusse aus der Ferne außer Kraft setzen kann

HQ

Die dänischen Behörden untersuchen dringend eine potenzielle Sicherheitslücke in Hunderten von in China hergestellten Elektrobussen, die es ermöglichen könnte, sie aus der Ferne zu deaktivieren, nachdem ähnliche Bedenken in Norwegen geäußert wurden.

Das Problem kam ans Licht, nachdem die norwegische Verkehrsbehörde Ruter entdeckt hatte, dass der chinesische Hersteller Yutong Fernzugriff auf die Steuerungssysteme der Busse für Diagnosen und Software-Updates hatte, ein Zugang, der theoretisch ausgenutzt werden könnte, um fahrende Busse zu stören.

Tests in Norwegen decken Sicherheitsrisiken auf

Ruter hat zwei Elektrobusse isoliert getestet, um die Risiken zu bewerten. "Die Tests haben Schwachstellen aufgedeckt, die wir jetzt angehen", sagte Bernt Reitan Jenssen, CEO von Ruter, und fügte hinzu, dass die Behörden informiert worden seien und Maßnahmen auf nationaler Ebene erforderlich seien.

Die Ermittler fanden heraus, dass die Deaktivierung aus der Ferne durch das Entfernen von SIM-Karten verhindert werden könnte, dass die Fahrzeuge dadurch jedoch von wichtigen Betriebssystemen getrennt würden. Ruter kündigte an, dass es für zukünftige Beschaffungen strengere Anforderungen an die Cybersicherheit stellen werde, und warnte davor, dass kommende Busgenerationen "stärker integriert und schwieriger zu sichern" sein könnten.

Dänische Betreiber bewerten ihre eigenen Flotten

In Dänemark betreibt Movia, das größte öffentliche Verkehrsunternehmen des Landes, 469 chinesische Elektrobusse, von denen 262 von Yutong gebaut wurden. Jeppe Gaard, Chief Operating Officer von Movia, sagte, er sei darüber informiert worden, dass Elektrofahrzeuge mit internetfähigen Systemen ferngesteuert werden könnten. "Das ist nicht nur ein chinesisches Busproblem", sagte er. "Es ist ein Risiko für alle vernetzten Fahrzeuge und Geräte mit chinesischer Elektronik."

Die dänische Katastrophenschutzbehörde sagte, sie habe keine Beweise dafür, dass Busse deaktiviert wurden, warnte aber davor, dass mit dem Internet verbundene Subsysteme, einschließlich Kameras, Mikrofone und GPS, Schwachstellen aufweisen könnten.

Yutong sagte, dass es alle relevanten Gesetze und EU-Datenschutzstandards einhalte und fügte hinzu, dass Fahrzeugdaten in der EU sicher in einem AWS-Rechenzentrum in Frankfurt gespeichert werden.

Thomas Rohden, Vorsitzender der Danish China-Critical Society, kritisierte jedoch die Abhängigkeit Dänemarks von chinesischen Unternehmen. "Wir waren zu langsam. Es ist ein großes Problem, sich so sehr auf ein Land mit so unterschiedlichen Werten zu verlassen", sagte er.