Dandadan Staffel 2

HQ

Geister, Dämonen, Außerirdische und Verschwörungen? Diese übernatürlichen Phänomene sind kleine Kartoffeln für die Highschool-Schüler Momo und Okarun, ein unerwartetes Paar, das die Gelegenheit nutzt, um zwischen Hausaufgaben und Teenager-Unfug die Welt zu retten. Sie müssen sich nicht nur mit Gefahren aus verschiedenen Dimensionen auseinandersetzen, sondern auch mit ihren immer intensiver werdenden Gefühlen füreinander und erobern mit Hilfe des Zuwachses in ihrer kleinen Geisterjägerfamilie die Welt - und die Herzen der Zuschauer - im Sturm. Dandadan ist zu einer Art weltweitem Phänomen geworden, seit es auf Netflix in das Anime-Format übersetzt wurde, und die zweite Staffel, die gerade diese Woche zu Ende gegangen ist, beweist, dass sie hier ist, um zu bleiben.

Die zweite Staffel macht genau da weiter, wo die erste aufgehört hat, so dass diese Staffel wirklich nur die zweite Hälfte einer moderaten 24-Episoden-Staffel ist. Aber Dandadan ist nicht irgendein Shounen-Anime! Bereits in der ersten Hälfte bewies das Studio Science Saru - das auch hinter Perlen wie Devilman Crybaby und Scott Pilgrim Takes Off steckt - dass sie einen ohnehin schon verrückten Manga in ein animiertes Meisterwerk übersetzen können. Die letzte Staffel war ein Feuerwerk an überschäumender Kreativität und diese neue Folge von Dandadan ist noch verrückter. Noch explosiver. Noch vollgepackter mit Cliffhangern. Noch süßer. Es ist die Art von Show, die so schnell zwischen albern und ultra-großartig wechselt, dass man manchmal den Unterschied nicht erkennen kann.

Die Mischung aus freakiger Slapstick-Action und intimen Momenten ist brillant.

Dandadan ist ein exzentrisches Beispiel dafür, wie gut SARU verschiedene Genres, Töne und Stile mischt. Exorzismen, Kult-Horror, Gundam und Godzilla werden mit schmieriger Slice-of-Life-Romantik und purem Slapstick mit ebenso viel Präzision wie Leidenschaft vermischt. Es ist klar, dass SARU das Modell von Yukinobu Tatsu respektiert und gleichzeitig überraschende Nuancen hinzufügt, die einen bereits brillanten Manga aufwerten. Das Gleiche gilt für den genreübergreifenden Soundtrack von Kensuke Ushio, der zwischen elektronischen Balladen und klassischer Musik hin- und herspringt (besonders spektakulär ist der Abschnitt, in dem die Figuren gegen Beethoven und Mozart zur Neunten Symphonie kämpfen). Es fühlt sich so an, als ob die Balance nicht möglich sein sollte, aber das wird von Anfang bis Ende brillant gehandhabt.

Werbung:

Was Dandadan jedoch zu einer so liebenswerten Geschichte macht, sind natürlich die Charaktere und vor allem die süße Liebesgeschichte zwischen der impulsiven Momo und dem Ausgestoßenen Okarun. Es gibt etwas so glaubwürdig Kantiges und Zärtliches in dieser Romanze, dass man manchmal vergisst, dass 80% dieses Animes Kämpfe mit Dämonen und Außerirdischen gleichermaßen sind. Die Art und Weise, wie sich diese Idioten ständig gegenseitig aufrichten und inspirieren, ohne jemals anzuerkennen, was sie tatsächlich füreinander empfinden, ist clever auf die klassische "Küss euch dann"-Art. Natürlich werden diese Hauptcharaktere durch urkomische Nebencharaktere verstärkt, wobei Kinta schnell zu einem Favoriten wird.

Die Staffel hat einige Tempoprobleme im Mittelteil und die Handlung von Evil Eye wurde etwas in die Länge gezogen, aber insgesamt habe ich hier sehr wenig zu beanstanden. Dandadan (beide Staffeln) ist ein animierter Triumph, eine actiongeladene Hommage an die Popkultur, eine Hommage an die ausgestoßenen Nerds, die sich weigern, sich der grausamen Welt um sie herum zu beugen. Dandadan ist ebenso liebevoll wie liebevoll behandelt, wenn Sie also dieses Anime-Juwel verpasst haben, ist es an der Zeit, diese adrenalingeladene Glückspille zu schlucken und einfach die Fahrt zu genießen.

Werbung: