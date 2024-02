Danai Gurira beleuchtet den Titel von The Walking Dead: The Ones Who Live

HQ

Mit der mit Spannung erwarteten Spin-off-Serie The Ones Who Live, die am 25. Februar Premiere feiern soll, haben die Walking Dead-Stars Danai Gurira und Andrew Lincoln fleißig mit der Presse gesprochen.

In einem Interview mit ComicBook.com gab Gurira kürzlich Aufschluss über den Titel der Serie. Sie sagte der Zeitung: "Ich glaube nicht, dass sie das so sehen. Ich glaube nicht, dass sie es als das sehen, wohin wir gehen. Die Dinge laufen schlecht. Ich denke, das ist alles, was sie darüber denken. Wir sind diejenigen, die leben, was wir in der Coda hatten und die wir dankenswerterweise zum Titel dieser Show machen durften, es geht nicht nur um diejenigen, die am Leben sind, es geht um diejenigen, die in uns leben."

"Diejenigen, die wir tragen, haben ihre Seelen, ihren Geist. Die Verbindung, die wir zu ihnen haben, ist in uns sehr real", fügte sie hinzu. "Weißt du, die Essenz dessen, was sie waren, in der Wirkung, die sie auf uns hatten. Und die Art und Weise, wie sie für jeden in der Gruppe und für unser aller Leben beigetragen haben. Und damit jeder von uns überleben kann, haben wir das. Wir haben alle überlebt. Und das ist eine zentrale Sache, die uns am Laufen hält, diese Verbindung."

Später im Interview gibt sie auch einen Einblick in den Prozess des Schreibens und Produzierens einer Episode der Serie selbst. Sie sagte: "Es war eine Menge Arbeit, und natürlich ging es gleichzeitig mit all der anderen Arbeit, die man in dieser Show machen muss. Wir hatten die Serie bereits gebogen, wir drei, also wussten wir, wie diese Episode aussehen musste. Und natürlich gibt es einen Prozess, um die Episode dorthin zu bringen, wo man sie haben möchte, und Gimple sagte: 'Sie ist die Showrunnerin dieser Episode, komm nicht, um mit mir zu sprechen.' Und so war ich die Hauptperson für die Episode, was mir erlaubte, eine Vision davon zu haben, aber es war sehr kollaborativ."