Dana White sagt, dass er ein Auge auf den ehemaligen WWE-Star werfen wird, der zur UFC wechselt

UFC-Chef Dana White hat ein Auge auf jemanden geworfen, der eine große Erfolgsgeschichte in der Welt des Kampfsports sein könnte. Gable Stevenson, der aus dem olympischen Ringen kommt und der jüngste Goldgewinner in diesem Sport ist, ist ein Talent, auf das viele ein Auge geworfen haben.

Ursprünglich ging Stevenson zur WWE, aber jetzt trainiert er unter UFC-Legende Jon Jones und scheint vielversprechend zu sein. In der Jim Rome Show (via SportsSkeeda) hatte White Folgendes über das junge Talent zu sagen:

"Wenn jemand, der ein körperlicher Freak ist, ein unglaublicher Athlet und ein Typ, der auf höchstem Niveau gekämpft hat, und dann anfängt, sich in einem Kampfsport wie diesem zu verändern, ist das sehr interessant." sagte White. "Wir haben auf jeden Fall ein Auge auf ihn geworfen und werden sehen, wie sich das entwickelt."

Wir haben eine bunte Mischung gesehen, wenn es um Wrestler geht, die in die UFC einsteigen. Brock Lesnar erwies sich als Wirbelwind in diesem Sport, während CM Punk sich schnell aus der Welt des "echten" Kampfes zurückziehen musste, aber White glaubt, dass Stevensons Training mit Jones ihm einen Vorteil verschafft.

"Es ist eigentlich eine großartige Sache. Wenn du reinkommst und wenn du dir irgendjemanden in der Geschichte des Boxens und der UFC anschaust, wenn du jeden Tag mit den Besten trainierst, dann sind das normalerweise die Jungs, die Weltmeister werden", sagte er.

Es ist schwierig, über Stevenson zu sprechen, ohne die Vorwürfe sexueller Übergriffe im Jahr 2019 zu erwähnen, die ihn aus seinem Wrestling-Team entfernten. Später wurde festgestellt, dass Stevenson und sein Teamkollege aus Minnesota nicht angeklagt werden würden, aber diese Anschuldigungen verfolgen Stevenson seitdem weiter.