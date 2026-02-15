Dan Trachtenbergs Paramount-Deal könnte nicht das Ende seiner Predator-Pläne bedeuten

HQ

Kürzlich wurde bekannt, dass Regisseur Dan Trachtenberg, bekannt als der Mastermind hinter dem modernen Predator mit Filmen wie Prey und Predator: Badlands sowie Predator: Killer of Killers, einen First-Look-Vertrag mit Paramount unterschrieben hatte, von dem viele annahmen, dass er mit der Science-Fiction-Serie abgeschlossen sei.

Predator ist letztlich ein Disney/20th Century-Franchise, daher würde eine Zusammenarbeit mit Paramount Grenzen zwischen der weiteren Erkundung des Universums setzen. Oh, wird es das?

Im Gespräch mit io9 hat Trachtenberg enthüllt, dass seine Pläne für die Zukunft der Predator-Reihe möglicherweise nicht so fertig sind, wie wir natürlich annehmen. Vollständig erklärt Trachtenberg, wie dies der Fall sein könnte.

"Das heißt das nicht. Gleichzeitig überlege ich alle nächsten Schritte für das Predator-Franchise. Ich bin in dem Moment, in dem ich war, als Prey herauskam, in dem ich dachte: 'Was mache ich als Nächstes?' und sehr begeistert war von einem Predator-Protagonisten und von einem Animationsfilm mit mehreren Zeitperioden, und dann kamen sie zufällig zur gleichen Zeit. Und so stehe ich jetzt bei Predator: 'Oh mein Gott, es gibt so viele spannende Dinge, die wir tun können.'"

Er erklärt, dass der Paramount-Deal es ihm erlauben wird, "einige der Originalfilme zu machen, die ich immer im Kopf und Herzen hatte", aber dass Paramount auch "sehr cooles geistiges Eigentum und all das" hat, wobei Trachtenberg abschließt, dass "alles auf dem Tisch ist."

Möchten Sie mehr Predator aus Trachtenberg sehen?