Dan Stevens nimmt an der animierten Among Us Show teil

Nach den vorherigen Ankündigungen, dass Ashley Johnson, Elijah Wood, Randall Park und Yvette Nicole Brown als lila, grüne, rote und orangefarbene Charaktere zur Besetzung derAmong Us animierten Serie stoßen würden, wurde nun eine zweite Besetzungsrunde bestätigt.

Dan Stevens von Downton Abbey und Godzilla x Kong: The New Empire tritt als blaues Zeichen bei, während Orange is the New Black und Spider-Man: Into the Spider-Verse s Kimiko Glen als Cyan-Zeichen hinzukommt. Yellowjackets ' Liv Hewson ist ebenfalls als schwarze Figur angehängt.

Zweifellos können wir in naher Zukunft mit weiteren Casting-Neuigkeiten rechnen, und wenn das der Fall ist, wen würdest du gerne in dieser Show sehen?