Dan Neuburger verlässt Perfect Dark und The Initiative

Das Xbox-Game-Studios-Entwicklerteam The Initiative erarbeitet ein neues Perfect Dark, doch dabei brauchen sie offensichtlich Hilfe. Ende der Woche wurde eine...

Microsofts "AAAA"-Studio The Initiative wählte die heutigen Game Awards aus, um eine große Ankündigung auf Spielerinnen und Spieler loszulassen. Schon länger vermuteten...

The Initiative verpflichtet ehemalige Mitarbeiter von Naughty Dog

am 14. Oktober 2020 um 10:26 NEWS. Von Jonas Mäki

Gerüchte bringen den Titel, an dem der Xbox-Game-Studios-Entwickler The Initiative derzeit arbeitet, mit der Perfect-Dark-Reihe in Verbindung. Gesichert ist zumindest,...