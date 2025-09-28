Dan Houser nennt Red Dead Redemption 2 Rockstars größten Erfolg

HQ

Rockstar hat im Laufe der Jahre viele umwerfende Titel herausgebracht, und zwar nicht nur die offensichtlichen wie Grand Theft Auto, sondern auch Perlen wie Bully und Tischtennis. Aber welches Spiel ist wirklich ihr größtes Werk? Diese Frage wurde Dan Houser, einem der Mitbegründer von Rockstar, während der LA Comic Con gestellt – und seine Antwort?

"Red Dead 2 war meiner Meinung nach das Beste, woran ich gearbeitet habe, die beste Art der Umsetzung einer Art von Open-World-Storytelling, thematischer Konsistenz und das Verständnis, wie die Spiele zusammengesetzt sind, um einen auf eine emotionale Reise mitzunehmen."

Houser erklärte, dass die GTA-Serie zwar Rockstars Flaggschiff-Franchise sein mag, aber nichts mit den emotionalen und technischen Höhen von Red Dead Redemption 2 mithalten kann. Wie er es ausdrückte, verschmilzt das Spiel jedes Element zu einem konkurrenzlosen, zutiefst berührenden Ganzen. Ob Grand Theft Auto VI dieses Wildwest-Meisterwerk noch toppen kann, bleibt abzuwarten.

Welches Rockstar-Spiel ist dein Favorit?