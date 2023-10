Dan Harmon traf sich mit Zack Snyder über einen Rick and Morty-Film

HQ

So wie es aussieht, sind viele Leute Rick and Morty-Fans, darunter auch Regisseur Zack Snyder. Laut dem Mitschöpfer der Serie, Dan Harmon, gab es ein Treffen zwischen ihm und Snyder, bei dem der Regisseur das Projekt auf den Weg bringen wollte.

"Er war ein absoluter Superfan und fragte nur: 'Gibt es eine Möglichkeit, wie ich helfen kann, den Film in Gang zu bringen, indem ich meine Snyder-ness nutze?' ", sagte Harmon zu The Hollywood Reporter. "Also, der Rick and Morty-Film kommt, sobald Zack Snyder aus seinem Urlaub zurückkommt, denn ich möchte mit einem Snyder-Schnitt dieses Films beginnen und dann möchte ich den Director's Cut eines Snyder-Schnitts machen, so dass wir einfach einen sechsstündigen Rick and Morty-Film haben können und drei Stunden davon in Schwarz-Weiß."

Im Ernst, Harmon scheint den Rick and Morty-Film genauso sehr zu wollen, wie es die Fans tun. Es gibt noch nicht einmal einen Umriss, wie es aussehen würde, aber es gibt einige Ideen, die Harmon hat.

"Meine Philosophie wäre, einfach ein Rick and Morty-Abenteuer zu nehmen, einen Haufen zusätzliches Geld dafür auszugeben und es 90 Minuten lang zu machen." sagte Harmon. "Nicht, um zu versuchen, sich den Spielfilmstatus durch kanonische dramatische Tonverschiebungen oder ähnliches zu verdienen, sondern um es einfach zu einer super knallharten Episode von Rick and Morty zu machen."

Was würdest du gerne in einem Rick and Morty-Film sehen?