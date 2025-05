Dan Harmon kündigt eine aufregende Rick and Morty Enthüllung für die Comic-Con an

HQ

Rick and Morty zeigt sicherlich keine Anzeichen eines Stillstands. Während wir uns mit Staffel 8 befassen und auch die Staffeln 9, 10, 11 und 12 bestätigt sind, scheint die Zukunft für die Zeichentrickserie für Erwachsene sehr rosig zu sein.

Es sind auch Spin-offs in Arbeit. Dan Harmon - der Mitschöpfer der Originalserie - ist zwar nicht anRick and Morty dem Anime beteiligt, aber er ist in etwas Aufregendes verwickelt, das er auf der Comic-Con enthüllen möchte.

In einem Interview mit uns sagte Harmon: "Was Spin-offs angeht, wäre es mein großer Traum, auf der Comic-Con in einem Monat etwas anzukündigen, an dem sich herausstellt, dass wir schon eine Weile daran arbeiten, aber das ist nur ein Traum."

"Wenn ich nachts träume, träume ich von mir selbst, wie ich Dinge ankündige." Harmon fuhr fort. "Aber ja, es gibt etwas, an dem wir gearbeitet haben, das auf uns zukommt." Showrunner Scott Marder fügte hinzu: "Irgendetwas wird kommen, ich bin mir sicher, dass noch mehr kommen wird."

Es scheint also, als müssten wir nicht mehr lange warten, bis eine große Ankündigung gemacht werden könnte. Bekommt der gemunkelte Rick and Morty Film ein Update? Vielleicht noch ein Spiel oder eine Spin-off-Show? Genau wie in der Serie selbst scheinen die Möglichkeiten für Spin-offs nahezu endlos zu sein.

Schauen Sie sich unser vollständiges Interview mit Dan Harmon und Scott Marder unten an: