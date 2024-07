Dan Aykroyd findet das Ghostbusters-Reboot von 2016 immer noch großartig

HQ

Nur wenige Filme wurden so kritisiert wie Paul Feigs umstrittener und von vielen Fans verspotteter Ghostbusters-Neustart mit Kate McKinnon, Leslie Jones, Melissa McCarthy und Kristen Wig in den Hauptrollen.

Der Trailer für den Film wurde schnell zu einem der am meisten abgelehnten in der Geschichte von YouTube und es wurden Horden von giftigen Kommentaren darüber geschrieben. Aber trotz aller Kritik gibt es eine Person, die darauf besteht, dass Paul Feigs Ghostbusters ein ausgezeichneter Film ist.

Denn Dan Aykroyd, der Mann, der in den ersten beiden Filmen eine der vier ursprünglichen Jägerinnen spielte, behauptet immer noch, dass die vier Mädchen einen fantastischen Job gemacht haben und dass Feigs Vision genau richtig war. Ansichten, die er kürzlich in einem Interview mit dem People Magazine wiederholte.

"Ich mochte den Film, den Paul Feig mit diesen spektakulären Frauen gedreht hat. Ich war damals sauer auf sie, weil ich dort als Produzent fungieren sollte, und ich habe meinen Job nicht gemacht und mich nicht über die Kosten gestritten. Und es kostet vielleicht mehr, als es sollte, und das tun sie alle. All diese Filme tun das.

"Aber Junge, ich mochte diesen Film. Ich fand den Bösewicht am Ende großartig. Ich liebte so viel davon. Und natürlich, Kate McKinnon und Leslie Jones und Melissa McCarthy und Kristen Wiig, ihr werdet es nie besser machen als das.

"Also gebe ich zu Protokoll, dass ich so stolz bin, dass ich in der Lage war, diesen Film zu lizenzieren und eine Hand im Spiel zu haben und eine Rolle darin zu spielen, und ich unterstütze ihn voll und ganz, und ich beschmutze ihn überhaupt nicht. Ich denke, es funktioniert wirklich großartig unter all denen, die gemacht wurden."

Dass Aykroyd mit seinen Ansichten in der kleinen Minderheit ist, steht außer Zweifel, und die Einspielergebnisse sprechen für sich. Der Film war ein großer Flop für Sony, aber hat er wirklich den ganzen Hass verdient?

Was denkst du über das Ghostbusters-Reboot von 2016, ist es so schlimm, wie viele dich glauben machen wollen?