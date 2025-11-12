Dan Aykroyd: "Es wird" einen weiteren Ghostbusters-Film geben

HQ

Nach dem spektakulären Misserfolg des Ghostbusters Reboots von 2016 wurde Ghostbusters: Afterlife gut aufgenommen und als Riesenerfolg angesehen. Der Fortsetzung Ghostbusters: Frozen Empire erging es jedoch etwas schlechter, so dass sich viele fragen, was die Zukunft für die Filmreihe bereithält.

Einer, der das oben drauf hat, ist Dan Aykroyd, der das Konzept 1984 zusammen mit Harold Ramis kreiert hat und natürlich auch den Geisterjäger Ray Stantz spielt. Als er kürzlich im Podcast Talking Strange auftrat, drehte sich die Diskussion natürlich unter anderem um Ghostbusters, und er sagte (transkribiert von der Fanseite Ghostbusters News), dass irgendwann ein neuer Film kommt:

"Na ja, wir könnten jederzeit rosa Schleim gebrauchen. Wir werden sehen, was wir bis zum nächsten Ghostbusters-Feature machen, und es wird einen geben. Es ist nur der Weg, den wir einschlagen werden. Ich denke, angesichts der kreativen Menschen in der Welt, in der wir heute leben, wie kann man nicht einiges von dem berücksichtigen, was wir in Bezug auf das abscheuliche Verhalten der menschlichen Spezies sehen. Das kann man sich ansehen. Vielleicht manifestiert es sich in einer Art böser Formation. Ich bin mir nicht sicher, weißt du, Jason (Reitman) arbeitet mit der kreativen Crew von Ghost Corps da draußen in Los Angeles. Und ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt."

Das ist jedoch nicht dasGhostbusters Einzige, worauf wir uns freuen können, denn es ist auch eine Zeichentrickserie in Arbeit, und anscheinend wird sie bald veröffentlicht:

"Wir machen ein wirklich ordentliches animiertes Ghostbusters. Es wird bald erscheinen. Die Charaktere und die ganze Einstellung und der Look von Manhattan sind wirklich aufregend. Ich denke also, dass es vielleicht eine Gelegenheit für diese Autoren gibt, einige der Probleme anzusprechen, die wir brauchen, um zu heilen und mit unserem Leben weiterzumachen."

Ihr könnt euch das gesamte Interview unten ansehen, in dem Aykroyd auch darüber spricht, ob sein Gastauftritt im Film Casper als Ghostbusters Kanon gilt.