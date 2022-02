Dämonische Plagen säubert ihr ab Mai in Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters

HQ

In den vergangenen Tagen haben wir das Erscheinungsdatum von Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters erfahren und mehr über die Klassen des Spiels gelernt. Complex Games, die bislang vor allem andere Teams unterstützt haben, peilen mit ihrem rundenbasierten Strategiespiel den 5. Mai an.

In diesem Titel steuert man die sogenannten Grey Knights, die durch die Galaxie reisen, um Planeten vor einfallenden Dämonen zu bewahren. Im Spielverlauf werden wir entscheiden müssen, welche Orte wir vor der infernalen Plage säubern und welche Standorte aufgegeben werden müssen.

Unsere Space Marines können mit Ausrüstungsgegenständen individualisiert und weiterentwickelt werden. Paladine greifen auf fortschrittliche Rüstungen und mächtige Fähigkeiten zurück, um Feinde in die Flucht zu schlagen. Die Ordenspriester sprechen ihren Verbündeten mit Gebeten gut zu und heilen dämonische Krankheiten. Der Scriptor ist ein Magier und Purificator verbrennen alles in ihrer Nähe mit lodernden Flammen. All eure Charaktere können unterschiedlich spezialisiert werden, selbst wenn sie der gleichen Klasse angehören.

Vorbesteller erhalten ein Buch und einen Hammer als Pre-Order-Bonus, mit denen die eigenen Einheiten im Spiel ausgerüstet werden können. Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters kostet auf dem PC 45 Euro und wer 10 Euro mehr bezahlt, erhält einen weiteren Charakter.

