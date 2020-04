Dämonenjäger in Hearthstone freischalten

Die neue Klasse des Dämonenjägers verspricht eine der größten Neuigkeiten für Hearthstone zu werden, da wir schon seit der Veröffentlichung des Spiels keinen neuen Helden mehr gesehen haben. Der Dämonenjäger ist für alle Spieler kostenlos und wird am 7. April verfügbar sein (an diesem Tag steht zudem die neue Erweiterung Ashes of Outland bereit). Um die Macht von Illidan Stormrage nutzen zu können, müsst ihr jedoch erst eine Art Tutorial abschließen, in dem ihr mehr über das Exil des Dämonenjägers erfahrt und die grundlegenden Mechaniken der neuen Klasse erlernt. Am Ende dieses spielerischen Auftakts erhalten wir den Dämonenjäger, zehn grundlegende und 20 klassenspezifische Karten.