Damon and Baby ist ein Actionspiel, kein Kampftitel, von Arc System Works

Kampffans kennen den Entwickler Arc System Works, da das japanische Unternehmen seit langem für seinen Stammbaum in diesem Genre und seine Auswahl an hochwertigen und abwechslungsreichen Kampfspielen bekannt ist. Das wird sich zwar nicht vollständig ändern, da Projekte wie Marvel Tokon: Fighting Souls auf dem Weg sind, aber es wird sich etwas ändern, da der Entwickler ein Actionspiel enthüllt hat, das er als "ersten Schritt in diese Zukunft" beschreibt.

Dieses Spiel, das als Teil des Arc System Works Showcase gezeigt wird, ist als Damon and Baby bekannt und es ist ein chaotisches Actionspiel, das einem Dämonenkönig folgt, der mit einem Fluch getroffen wurde, der bedeutet, dass er niemals von einem Menschenkind getrennt sein kann. Mit dieser urkomischen und beängstigenden Situation im Hinterkopf erkundet das Spiel, wie Damon (und Baby) den Fluch brechen und sich gegenseitig von ihren Qualen befreien.

Was das Gameplay betrifft, so können wir anscheinend isometrische und seitwärts scrollende Action erwarten, die intensive Kampfszenarien und Kugelhölle-ähnliche Szenen enthält, in denen Damon mit Nah- und Fernkampfwaffen zurückschlägt. Es scheint auch Bosskämpfe zu geben, und ihr könnt euch im Ankündigungstrailer unten einen Vorgeschmack auf all das und mehr verschaffen.

Über das Veröffentlichungsdatum des Spiels ist noch nichts bekannt.