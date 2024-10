Damien Leone verteidigt die lange Laufzeit der Terrifier-Fortsetzungen

Es ist klar, dass Art the Clown hier bleiben wird, und seine Popularität unter Horrorfilm-Enthusiasten ist unbestreitbar. Doch abgesehen von der extremen Gewalt der Filme gibt es noch einen weiteren Aspekt, der kritisiert wurde, nämlich die Laufzeit.

Der erste Terrfier war knapp 85 Minuten lang, was für einen Slasher-Film ziemlich vernünftig erschien. Doch etwas passierte mit dem zweiten Film, dessen Laufzeit scheinbar unkontrolliert auf satte 138 Minuten anwachsen durfte.

Der dritte Film ist zwar etwas kürzer, aber immer noch 125 Minuten lang und in einem Interview mit Coming Soon hat Damien Leone selbst beantwortet, warum die Filme so lang geworden sind.

"Ich bin zufrieden mit dem, was Terrifier 2 ist. Ich bin mit der Länge zufrieden, aber was bei vielen Leuten nicht funktioniert hat, war die Länge. Es war zu viel für ein Massenpublikum. Vor allem jetzt, wo wir in der TikTok-Ära leben. 2 Stunden und 18 Minuten, das ist die Laufzeit von Terrifier 2, ist viel verlangt vom Publikum. Ich glaube also nicht, dass es sozusagen ein Fehler war. Das war einfach der Film, die Geschichte, die ich erzählen wollte.

Aber ich möchte das jetzt nicht verdoppeln und sagen: 'Nun, du hast 2 Stunden, 18 Minuten nicht gemocht. Hier sind 2 Stunden und 40 Minuten. Kümmern Sie sich darum.' Das ist nicht das, was ich versuche. Ich versuche, es für die Leute so zugänglich wie möglich zu machen, ohne das zu verlieren, was für das Franchise wichtig ist. Das ist also der Grund, warum (Terrifier 3 ) jetzt bei 2 Stunden ist.

Ich glaube, es sind 2 Stunden und 5 Minuten. Es sind also etwa zwei Stunden, ohne Credits. Aber das hätte auch länger dauern können. Auch hier war mein ursprünglicher Schnitt etwa 2 Stunden und 20 Minuten, und ich musste nur fünf oder sechs Szenen herausschneiden, weil ich diesen 2-stündigen, 18-minütigen Film wirklich nicht noch einmal abliefern wollte, weil das viel verlangt ist.

Ein typischer Slasher-Film dauert eine Stunde und 20 Minuten, eine Stunde und 30 Minuten, und der Mörder ist nur fünf Minuten im Film, etwa sieben Minuten. Die Tötungsszenen summieren sich auf etwa drei Minuten des gesamten Films. Weißt du, was ich meine? Du hast also wahrscheinlich mehr Füllmaterial und mehr Drama in deinem typischen 80-Minuten-Slasher als in Terrifier 2.

Es gibt einfach so viele große Szenen mit Art the Clown, in denen er vier Minuten lang mit seinen Opfern spielt, in denen er vier Minuten lang jemanden umbringt. Du willst nicht nur einen Kill. Du willst einen Haufen Kills. Dafür ist dieses Franchise bekannt geworden. Es ist also wieder ein sehr unorthodoxer Slasher-Film, und ich denke, er wird zu Unrecht für seine Laufzeit kritisiert."

Was halten Sie von Herrn Leones Argument, ist die lange Länge der Fortsetzungen gerechtfertigt?