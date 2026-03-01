Damien Leone teilt ein Update zu Terrifier 4: "Das ist das herausforderndste Drehbuch, das ich je geschrieben habe"

Wenn Sie sehnsüchtig auf weitere offizielle Neuigkeiten zu Terrifier 4 gewartet haben, dann ist jetzt Ihr Glückstag. Regisseur und Drehbuchautor Damien Leone hat sich in den sozialen Medien gemeldet, um ein Update zum Film zu geben und die verschiedenen Gerüchte zu beenden, die in letzter Zeit kursieren.

Zum einen bestätigt Leone, dass das Drehbuch für den Film fast fertig ist und dass es so lange dauert, weil es das "kostbarste" und "herausforderndste" Drehbuch ist, das er je geschrieben hat. Das gesagt, erwartet er, dass das Drehbuch bald fertig ist, da er mit der Vorproduktion des Films im Frühjahr rechnet, was bedeutet, dass die Dreharbeiten im Sommer oder Herbst stattfinden könnten, sofern alles reibungslos läuft.

"Das Drehbuch ist kurz vor der Fertigstellung," begann Leone. "Ich hoffe, diesen Frühling mit der Vorproduktion beginnen zu können. Dies ist aus vielen Gründen das wertvollste Drehbuch, das ich je geschrieben habe, aber es ist auch das herausforderndste. Es gibt viel Material zu bewältigen und viel steht auf dem Spiel, nicht nur kreativ, sondern auch emotional."

Leone beschreibt dann, wie wichtig Terrifier 4 ist, weil es ein Finale sein muss, das die Hingabe der bisherigen Fans belohnt und ehrt. Er fügt hinzu: "Ich bin begeistert von dem Verlauf und zuversichtlich, dass es liefern wird."

Erwarten Sie konkrete Informationen von Leone darüber, wann das Drehbuch abgeschlossen ist und auch wann die nächste Entwicklungsphase läuft, denn "wenn Sie es nicht von mir kommen oder von mir bestätigt sehen, ist es nicht offiziell."

Freust du dich auf Terrifier 4 ?