Damien Leone denkt über einen fünften Terrifier-Film nach

Der charmanteste Killerclown der Welt könnte mit einem fünften Film beehrt werden, obwohl Regisseur Damien Leone zuvor angekündigt hatte, dass der vierte Teil der letzte sein würde. Aber wie wir alle wissen, kann das wahre Böse (und wirklich gute Bösewichte) nie vollständig besiegt werden – sie finden immer einen Weg zurück.

Im Gespräch mit Coming Soon sagte Leone:

"Als ich Teil 2 schrieb, wusste ich, was das Ende dieser Franchise sein würde. Dann ging es nur noch um die Frage: 'Nun, wie viele Puzzleteile brauche ich, um von hier nach dort zu kommen?' Es sollte also nur ein weiterer Film sein, es sei denn, es wird wieder etwas zu Großes. Denn niemand könnte mit einem zweieinhalbstündigen Slasher-Film umgehen. Es ist einfach zu viel verlangt, von den Leuten zu verlangen.

Also, ich meine, wenn es außer Kontrolle gerät, wer weiß, wohin es gehen wird? Es war nicht einmal meine Absicht, wirklich anzukündigen, dass es einen Teil 4 geben würde. Das passierte so, dass wir bei der Vorführung des Fantastic Fest waren. Es war etwa 2:30 Uhr morgens. Wir haben danach ein Q&A gemacht, und jetzt bin ich in einem Raum mit Leuten, die Augen im Kopf haben. Sie haben gerade das Ende von Terrifier 3 gesehen.

Also fragte mich die Person, ob es noch mehr geben wird. Ich dachte mir: 'Na ja, natürlich wird es noch mehr geben.' Das würde ich dem Publikum niemals antun. Wie kann man das Publikum dort lassen? Am nächsten Tag heißt es dann: 'Damien Leone kündigt Terrifier 4 an, 'Terrifier 4 grünes Licht.' Dies, das. Ich dachte nur: 'Oh mein Gott. Lasst uns einfach Terrifier 3 durchspielen.' Also, ja, ich meine, es gibt sie. Sie werden das Ende dieser Franchise kennen.

Du wirst es wissen, wenn das Ding zumindest für eine Weile ins Bett gelegt wird. Ich meine, wir haben die Tür zum Übernatürlichen geöffnet, so dass ich immer einen Weg finden konnte, Art the Clown zurückzubringen, wenn ich wollte. Aber ich möchte ein solides Franchise haben, eine Saga, die ich mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende erzählen kann. Du weißt, was es ist.

Du könntest zufrieden weggehen. Ich will mich nicht einfach im Wald verirren und man mäandert und irgendwie in die Kategorie der abnehmenden Erträge fällt, und man befleckt einfach alles, was davor war, oder Charaktere, von denen man dachte, dass sie eine wichtige Rolle hätten spielen sollen, die im Großen und Ganzen wirklich nichts zu tun hatten."

Auch wenn es sich so anhört, als würde Terrifier 4 das Ende sein, gibt es für Art immer einen Weg zurück – vor allem jetzt, da er klare übernatürliche Elemente in die Geschichte des Killerclowns eingeführt hat. Etwas, das Horrorfans wie uns das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.

Die Möglichkeit von mehr als vier Filmen deutete er auch in einem Interview mit Variety an, in dem er erwähnte, dass es vielleicht ein oder zwei weitere Filme geben könnte, aber absolut nicht mehr als das.

"Es gibt derzeit keine endgültige Antwort darauf, wie viele Filme ich noch machen werde, bevor ich die Terrifier-Saga abschließe. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es weiter als ein oder zwei weitere Filme gehen wird, aber nur die Zeit wird es zeigen. Im Moment kann ich nur mit Sicherheit sagen, dass ich weiß, wie es endet, und es wird episch. Es wird sicherlich ein epischer Showdown, ein epischer Abschluss dieser Art the Clown-Saga. Die Idee, mit der ich in meinem Kopf herumspiele, wäre wahrscheinlich in mancher Hinsicht die experimentellste, daher kann ich nicht zu sehr in sie eintauchen. Im nächsten Spiel werden einige wirklich, wirklich verrückte Dinge passieren."

Der dritte Film, der kürzlich Premiere feierte, ist der wildeste, brutalste und unterhaltsamste Teil der Franchise bisher, und wenn man darüber nachdenkt, was im vierten oder sogar fünften Film auf ihn zukommt, reicht das aus, um jeden Horrorfan vor Aufregung schwindelig werden zu lassen.

Hast du Terrifier 3 gesehen? Freust du dich auf noch mehr Filme mit Art?