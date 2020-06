Damian Lillard ist einer der Coverstars von NBA 2K21

Publisher 2K hat sich für NBA 2K21 zelebriert aktuell die große Enthüllung der Coverathleten von ihrem nächsten Basketballspiel, denn Fans werden auf den physischen Verkaufseditionen mehrere bekannte Gesichter entdecken. Auf den meisten aktuellen Konsolen (Nintendo Switch, PC, Playstation 4, Google Stadia und Xbox One) sehen wir den Sportler Damian Lillard, denn er ist einer von drei Athleten, denen diese Ehre bei der diesjährigen Iteration des Franchise zuteilwird.

Basketballfans erinnern sich sicherlich an Lillards großes Match gegen Paul George im letzten Jahr, das 2K ebenfalls beeindruckt zu haben scheint. Lillard war bereits 2018 in NBA 2K Online 2 der Coverstar, doch wer die beiden anderen Gesichter von NBA 2K21 sind, wissen wir noch nicht. Sicher wird uns 2K nicht mehr allzu lange auf die Folter spannen, denn das Game müsste ja schon in ein paar Monaten erscheinen.