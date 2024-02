Dambuster feiert Dead Island 2 auf Steam und macht Dead Island: Riptide für immer kostenlos

HQ

Der Entwickler Dambuster Studios hat angekündigt, dass er Dead Island 2 in ein paar Monaten nach Steam bringen wird. Der Titel, der ursprünglich als Epic Games Store -Exklusivtitel auf dem PC debütierte, wird diese Exklusivität ablegen und bereits am 22. April 2024 auf die Plattform von Valve kommen.

Zu diesem Anlass wurde angekündigt, dass jeder zu Steam gehen kann, um eine Kopie von Dead Island: Riptide zu erhalten, die er für immer behalten kann. Der Haken an der Sache ist, dass das Spiel nur bis zum 15. Februar um 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ kostenlos in Anspruch genommen werden kann, was bedeutet, dass Sie einen weiteren Tag Zeit haben, um auf Steam zu springen und das Spiel zu Ihrer Bibliothek hinzuzufügen.

Werden Sie heute oder in naher Zukunft eines der beiden Dead Island -Spiele auf Steam spielen?