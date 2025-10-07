DALOAR Studios präsentiert Frame Zero, einen übernatürlichen Horrortitel aus der Egoperspektive

Wir haben gerade während des Out of Bounds-Events erlebt, einer neuen digitalen Präsentation von Indie-Titeln, die in Spanien im Vorfeld des BCN Game Fest an diesem Wochenende entwickelt wurde, die weltweite Ankündigung des nächsten Spiels von den Machern von The Occultist, Daloar Studios. Dieses Mal werden sie mit Frame Zero Angst in unseren Körper bringen.

Obwohl es noch kein Veröffentlichungsdatum gibt, scheint es, dass DALOAR einer ähnlichen Erzählung folgen wird wie der Film [REC] aus dem Jahr 2007. In Frame Zero werden wir eine Nachrichtenreporterin sein, die zusammen mit ihrem Kameramann über den Tod eines angeblichen Exorzisten in einem alten Wohnhaus berichtet. Dort angekommen, beginnt hinter jeder Ecke eine böse Präsenz in den Schatten zu lauern. Und als die Reporterin Emma verschwindet, kann nur der Kameramann Daniel die Wahrheit ans Licht bringen, bevor es zu spät ist.

Eine beunruhigende Prämisse, die nicht schwer zu verkaufen ist. Es ist ein Spiel der Erkundung und Rätsel und der Videoaufnahme von allem, dank seiner spezifischen Mechanik, und es scheint auch etwas von Alien Isolation zu erben.

Eine vollständige Veröffentlichung wird für Mitte 2027 erwartet. Schauen Sie sich unten die ersten Bilder von Frame Zero an.