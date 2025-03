DALOAR Studio bereitet The Occultist auf die Veröffentlichung 2026 auf PC und Konsolen vor

HQ

Bearbeiten: Wir haben die falschen Informationen über das Veröffentlichungsfenster von The Occultist, geplant von DALOAR und Daedalic Entertaiment für 2026, korrigiert.

Viele haben vielleicht zum ersten Mal von The Occultist von Gamereactor gehört, da wir zu den ersten gehörten, die die Entwickler in den Pentakill Studios interviewt haben, die jetzt in DALOAR umbenannt wurden. Seit diesen ersten Einblicken in das Konzept, als die Entwicklung gerade erst begann, ist viel passiert, einschließlich eines Flirts mit Hollywood-Produktionsfirmen, um die Geschichte auf die große Leinwand zu bringen. Aber wir Videospielfans warten immer noch auf die Veröffentlichung, und jetzt haben wir endlich ein Zeitfenster, an dem wir uns festhalten können.

The Occultist hat gerade auf dem Nacon Connect Event einen neuen Trailer enthüllt, der uns mitteilt, dass das Spiel nächstes Jahr für PC, Xbox Series und PS5 erscheint und wir es jetzt auf unsere Wunschliste setzen können. Es sind sicherlich nicht die genauesten Informationen der Welt, aber zumindest aus dem Trailer wissen wir, dass die Grafikqualität gewährleistet ist. Schauen Sie es sich unten an.