Dallas Fuel gibt Overwatch 2 Kader vor der OWCS-Saison bekannt

HQ

Als die Overwatch League zusammenbrach und endete, verschwanden viele der Franchises, die in der Liga auftauchten, ebenfalls in Vergessenheit. Einige schafften es, sich weiterzuentwickeln und zum Overwatch Champions Series zu wechseln, aber viele gingen im Grunde auch in den Ruhestand. Einer, der dieses Schicksal ereilte, war der Dallas Fuel, der seit Jahren im Schwebezustand ist, aber bald ein Comeback feiert, nachdem Envy vom ursprünglichen Gründer Mike "Hastr0" Rufail zurückerworben wurde.

Dallas Fuel wird in ein paar Wochen sein wettbewerbsfähiges Overwatch Comeback im OWCS 2026 Pre-Season Bootcamp feiern, und da das näher rückt, hat die Organisation ihren Kader vorgestellt.

Die fünf Spieler und zwei Trainer sind die folgenden:



Luke "Lukemino" Fisch



Rocco "Kronik" Iacobacci



Park "SeonJun" Seon-jun



Kim "Kellan" Min-jae



Christopher "Cjay" Smith



Eric "Wheats" Perez als Trainer



Kim "Yong" Yong-jin als Trainer



Wie denkst du, wird dieses Team in der OWCS abschneiden?