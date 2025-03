HQ

Der 89-jährige tibetische spirituelle Führer, der vor über sechs Jahrzehnten nach Indien geflohen ist, zeichnet in seinem neuen Buch ein lebendiges Bild von einer Zukunft, in der sein Nachfolger außerhalb der Kontrolle Chinas geboren wird (via Reuters).

Er betont, dass diese neue Inkarnation den Mantel des universellen Mitgefühls weitertragen und als Leuchtfeuer für die tibetischen Freiheitsbestrebungen dienen wird, und stellt in seiner Erzählung den Anspruch Pekings in Frage, den nächsten Dalai Lama zu wählen.

Stattdessen beharrt er auf einer Linie, die ihren historischen und spirituellen Wurzeln treu bleibt, eine Haltung, die den anhaltenden Konflikt zwischen einer jahrtausendealten Tradition und einer modernen politischen Kraft unterstreicht, die entschlossen ist, ihr Schicksal neu zu schreiben.