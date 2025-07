Dalai Lama bekräftigt, dass sein Vertrauen die nächste Reinkarnation wählen wird

HQ

Die neuesten Nachrichten über China . Während der Feierlichkeiten zu seinem bevorstehenden 90. Geburtstag erklärte der Dalai Lama, dass seine gemeinnützige Stiftung die ausschließliche Befugnis haben wird, seinen Nachfolger anzuerkennen, und widersprach damit Chinas Beharren darauf, den Nachfolger auszuwählen.

"Ich bestätige, dass die Institution des Dalai Lama fortbestehen wird", sagte er in einer Erklärung. "Sie sollten daher die Verfahren der Durchsuchung und Anerkennung in Übereinstimmung mit der Tradition der Vergangenheit durchführen... Niemand sonst hat eine solche Befugnis, sich in diese Angelegenheit einzumischen."

Seine Aussage bekräftigt, dass sich keine äußere Stelle, einschließlich eines staatlichen Akteurs, in den jahrhundertealten spirituellen Prozess einmischen sollte. Die Ankündigung scheint die anhaltenden Ansprüche Chinas auf die Kontrolle über die Nachfolge in Frage zu stellen. Bleiben Sie wie immer dran für weitere Updates.