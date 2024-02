Dakota Johnson vonMadame Web sagt: "Es ist wirklich verdammt trostlos in dieser Branche"

HQ

Madame Web ist noch nicht einmal draußen, und es scheint, dass es bereits einige seiner Darsteller für immer verändert hat. Der Star des Films, Dakota Johnson, hat nämlich darüber gesprochen, wie "trostlos" die Filmindustrie geworden ist.

Im Gespräch mit L'Officiel sagte Johnson folgendes über den Zustand des Filmgeschäfts: "Ich entdecke, dass es in dieser Branche wirklich verdammt düster ist. Das ist sehr entmutigend. Die Leute, die Streaming-Plattformen betreiben, trauen Kreativen oder Künstlern nicht zu, dass sie wissen, was funktionieren wird, und das wird uns nur implodieren lassen", sagte sie.

"Es ist wirklich herzzerreißend. Es ist einfach so verdammt schwer. Es ist so schwer, irgendetwas herzustellen. All die Sachen, die ich machen möchte, sind wirklich anders, und sie sind einzigartig und sie sind sehr fortschrittlich in allem, was sie sind... Die Leute haben einfach so viel Angst, und ich frage mich, warum? Was passiert, wenn du etwas Mutiges tust? Es fühlt sich einfach so an, als wüsste niemand, was zu tun ist, und alle haben Angst. So fühlt es sich an. Jeder, der Entscheidungen trifft, hat Angst. Sie wollen das Sichere tun, und das Sichere ist wirklich langweilig."

Zu Beginn des Interviews hat Johnson einige freundlichere Dinge in Bezug auf Madame Web zu sagen, und trotz der Memes scheint es, dass sie an der Geschichte ihres Charakters interessiert ist.

"Es war interessant für mich, dass die Superkraft der Hauptfigur ihr Verstand ist und dass sie eine Frau ist. Das ist etwas, was ich wirklich nachvollziehen kann. Das ist sehr real für mich, und es ist wirklich kraftvoll und sexy... Ich denke, dass der Verstand von Frauen unglaublich mächtig ist, also denke ich, dass es ein Superheld ist, mit dem man sich besser identifizieren kann. Es ist eher ein Psychothriller. Dieser Film ist ein wirklich fabelhafter Aufbruch für Marvel."

Stimmen Sie Johnsons Meinung zu und werden Sie Madame Web beobachten?