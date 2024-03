Dakota Johnson über Madame Web: "Ich werde so etwas wahrscheinlich nie wieder tun"

HQ

Sonys Bemühungen, ein eigenes Spider-Verse zu schaffen, sind nicht nach Plan verlaufen, und der neueste Film, Madame Web, wurde, wie die meisten von euch wissen, weithin verrissen. Fans und Presse waren nicht beeindruckt, viele bezeichneten ihn als den schlechtesten Superheldenfilm der Weltgeschichte.

Es scheint auch, dass Dakota Johnson, die bekanntlich die Hauptrolle in dem Film spielt, während der Dreharbeiten nicht viel Spaß hatte. In einem neuen Interview mit Bustle beschreibt sie die Erfahrung als etwas, das sie nie wieder durchmachen möchte.

"So etwas hatte ich noch nie gemacht. Ich werde so etwas wahrscheinlich nie wieder tun, weil ich in dieser Welt keinen Sinn ergebe. Und das weiß ich jetzt. Aber manchmal unterschreibt man in dieser Branche etwas, und es ist eine Sache, und dann macht man es.

"Es wird eine ganz andere Sache, und du denkst: 'Warte, was?' Aber es war eine echte Lernerfahrung, und natürlich ist es nicht schön, Teil von etwas zu sein, das in Stücke gerissen wird, aber ich kann nicht sagen, dass ich es nicht verstehe."

Johnson erwähnt auch, dass der Inhalt von Filmen zunehmend von Gremien diktiert zu werden scheint. Etwas, das sie unglaublich unangenehm findet.

"Es ist so schwer, Filme zu machen, und in diesen großen Filmen, die gemacht werden – und es fängt sogar an, mit den kleinen zu passieren, was mich wirklich ausflippt – werden Entscheidungen von Komitees getroffen, und Kunst macht sich nicht gut, wenn sie von Komitees gemacht wird.

"Filme werden von einem Filmemacher und einem Team von Künstlern um ihn herum gemacht. Man kann keine Kunst machen, die auf Zahlen und Algorithmen basiert. Ich habe schon lange das Gefühl, dass das Publikum extrem schlau ist und die Führungskräfte anfangen zu glauben, dass sie es nicht sind.

"Das Publikum wird immer in der Lage sein, Bullshit zu erschnüffeln. Selbst wenn Filme mit KI gemacht werden, werden die Menschen das verdammt noch mal nicht sehen wollen."

Stimmen Sie dem zu, was Johnson sagt, und haben Sie Madame Web selbst gesehen?