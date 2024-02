Dakota Johnson sagt, dass sie "auf jeden Fall" für eineMadame Web Fortsetzung zurückkehren würde

HQ

Madame Web ist der moderne Morbius, so wie es aussieht. Ich sage modern, aber eigentlich ist es erst ein paar Jahre her, dass wir alle in den Morb-Modus gegangen sind. Auf jeden Fall lassen uns die schlechten Kritiken und die schrecklich aussehende Handlung fragen, wie dieser Film nicht einfach irgendwo in einem Tresor weggesperrt wurde.

Nichtsdestotrotz scheint es, dass sein Star an diese Geschichte glaubt und bereit ist, zur Figur von Madame Web zurückzukehren. Im Gespräch mit dem Inside Total Film Podcast (via GamesRadar) sagte Dakota Johnson: " Wenn sie wollen, dass ich zurückkomme, dann werde ich das auf jeden Fall tun, ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt."

Wenn Sony immer noch die Absicht hat, sein eigenes Spider-Verse zu machen (ohne Spider-Man, wie es scheint), werden sie wahrscheinlich eine so bedeutende Figur wie Madame Web behalten wollen. Es wird wahrscheinlich alles von den Kinokassen abhängen, da die Kritiken bereits vorliegen und sie nicht gut aussehen. Trotzdem könnte das die Leute dazu bringen, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen, indem sie es persönlich sehen.