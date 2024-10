Daisy Ridley will die Sorgen der Fans vor dem nächsten Star Wars-Film zerstreuen

HQ

Es ist bereits bekannt, dass ein neuer Star Wars-Film auf dem Weg ist und dass der Film mit dem Namen Star Wars: New Jedi Order hofft, um 2026 herum in die Kinos zu kommen. Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel ) wird Regie führen und Daisy Ridley wird in ihrer Rolle als Rey Skywalker zurückkehren.

Der Film soll von Reys Versuch handeln, dieJedi Order Gefallenen wieder aufzubauen, aber darüber hinaus wissen wir nicht viel mehr über die Handlung oder wer sonst noch damit verbunden ist. Angesichts der bisherigen Produktionen von Disney im Star Wars -Universum, die sich leider sowohl in den Einschaltquoten als auch in der Qualität enorm unterschieden, gibt es bei den Fans eine berechtigte Sorge. Diese Bedenken will Ridley nun in einem Statement zerstreuen, das im französischen Magazin Premiere veröffentlicht wurde:

Nach der Übersetzung schreibt Ridley: "Meine Gedanken zu diesem Thema sind ganz einfach: Wenn ich nicht gedacht hätte, dass es eine Geschichte ist, die es wert ist, erzählt zu werden, wäre ich nicht zurückgekommen."

Sie fuhr fort: "Ich wurde einfach gefragt, ob ich es machen wolle, basierend auf einer Idee, ohne dass das Drehbuch noch geschrieben ist. Aber wenn mich das Konzept nicht überzeugt hätte, wäre der Film nicht erschienen. Ich nahm mir die Zeit, einen Tag lang darüber nachzudenken und sagte mir, dass ich eine tolle Zeit bei diesen Filmen hatte. Dieses neue Abenteuer schien mir Spaß zu machen, warum sollte ich nein sagen? Außerdem gab es einen seltsamen Zufall: Zwei Leute sagten mir in der gleichen Woche, dass sie gerne wissen würden, was Rey jetzt macht. Ich hatte keine Ahnung, dass es Interesse gibt! Die Leute mögen Rey wirklich. Ich denke, dieser neue Film wird aufregend sein und das Franchise auf interessante Weise voranbringen."

Ridley glaubt unbestreitbar fest an den kommenden Film und wir müssen einfach die Daumen drücken, dass er so gut wird, wie sie es sich erhofft. Sind Sie da zuversichtlich?