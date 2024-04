Daisy Ridley will, dass Finn ein Jedi wird

Der erste Trailer zu Star Wars: The Force Awakens deutete nicht auf Daisy Ridleys Rey als unsere Protagonistin hin, sondern erweckte den Anschein, als würde Finn die Trilogie bis zu einem gewissen Grad anführen. Wir bekamen Finn am Ende sogar mit einem Lichtschwert zu sehen, was darauf hindeutete, dass er ein Jedi wurde.

Als Rey jedoch die Herrschaft über die Sequel-Trilogie übernahm, fühlte sich Finn mehr und mehr wie ein nachträglicher Einfall. Wir haben nie gesehen, wie Finn ein vollwertiger Jedi wurde, aber anscheinend ist es immer noch geplant.

Im Gespräch mit ScreenRant sagte Daisy Ridley, dass sie Finn "liebend" als Jedi sehen würde. "Das liegt über meiner Gehaltsklasse. Ich würde das gerne sehen, aber das ist keine Entscheidung für mich", sagte sie.

In Daisy Ridleys neuem Star Wars-Film wird Rey eine neue Generation von Jedi anführen. Es gibt noch kein Veröffentlichungsfenster dafür, aber da der Star Wars-Filmkalender weitgehend leer ist, muss bald etwas kommen und ihn füllen.