Daisy Ridley tauscht Sturmtruppler gegen Zombies im We Bury the Dead Trailer

Zombies feiern ein großes Comeback, und We Bury the Dead ist das neueste Beispiel für einen Thriller, der uns für die Idee von Untoten, die in unserer Welt umherstreifen, faszinieren soll. Anstatt einem Virusausbruch oder der Entweihung eines Friedhofs zu folgen, kommen die Zombies im kommenden Daisy-Ridley-Film nach einem schiefgelaufenen militärischen Experiment.

Eine experimentelle Bombe tötet versehentlich viele Zivilisten, und Ridleys Figur schließt sich der Leichenbergungseinheit an, in der Hoffnung, ihren Mann lebend zurückzuholen. Es ist bekannt, dass das Experiment einige von den Toten auferstehen ließ, aber anfangs gelten sie als fügsame Wesen.

Mit den Tagen werden die Kreaturen mit unerledigten Geschäften immer feindseliger, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Ridley sich von wütenden Zombies umgeben wiederfindet. Schau dir unten selbst den Trailer an: