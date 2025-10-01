Daisy Ridley stellt sich den Untoten in We Bury the Dead

Die Toten laufen wieder im neuen, eindringlichen Teaser-Trailer für den kommenden We Bury the Dead, mit Daisy Ridley in der Hauptrolle. Anstatt sich auf die überstrapazierten Tropen des Zombie-Genres zu verlassen, scheint der Film einen intelligenteren und psychologisch vielschichtigeren Ansatz zu liefern.

Die Geschichte folgt Ava, einer Frau, deren Mann nach einem katastrophalen Militärexperiment verschwunden ist. Auf ihrer verzweifelten Suche schließt sie sich einer sogenannten "Body Purrieval Unit" an, die die Überreste der Gefallenen einsammeln soll. Doch schon bald beginnen sich die Leichen, die sie begräbt, zu regen und verstörende Lebenszeichen zu enthüllen – und der wahre Horror beginnt.

Hinter der Kamera sitzt Regisseur Zak Hilditch, der vor allem für These Final Hours bekannt ist. Mit We Bury the Dead will er eine emotional aufgeladene Geschichte erzählen, die von psychologischem Schrecken durchdrungen ist, anstatt nur Blut und Spektakel.

Der Film wird nächste Woche in Australien und Neuseeland in begrenztem Umfang in die Kinos kommen, ein breiterer Kinostart ist für Januar nächsten Jahres geplant. Dem Teaser nach zu urteilen, könnten We Bury the Dead einem Genre neues Leben einhauchen, von dem viele dachten, dass ihm die frischen Ideen ausgegangen seien.