Daisy Ridley nimmt es im Trailer zu "Young Woman and the Sea" mit dem Ozean auf

Der Name Gertrude Ederle ist Ihnen vielleicht nicht geläufig, aber 1926 schrieb sie Geschichte, als sie als erste Frau den Ärmelkanal durchschwamm. Seitdem haben viele Menschen versucht, die 21 Meilen lange Wasserspanne zu überqueren, aber keine von ihnen erhielt den Spitznamen "Königin der Wellen".

Jetzt wird Ederles Geschichte verfilmt, mit Daisy Ridley in der Hauptrolle. "Young Woman and the Sea" kommt am 31. Mai in ausgewählten Kinos in die Kinos und stammt von Jerry Bruckheimer, der natürlich schon Erfahrung mit allem hat, was mit Wasser zu tun hat, dank seiner Arbeit an den Fluch der Karibik-Filmen.

Schaut euch den Trailer unten an und lasst uns wissen, was ihr davon haltet: