Daisy Ridley kehrt als Rey in neuem Star Wars-Film zurück

Während die Sequel-Trilogie nicht die am besten aufgenommenen Star Wars-Projekte war, stellte sie uns eine Reihe aufregender neuer Charaktere vor, darunter Daisy Ridleys Rey, von der wir schließlich herausfanden, dass sie die Enkelin von Sheev Palpatine (die Emperor) war, aber entschied, dass es nichts für sie war, ein Palpatine zu sein, und rief fortan den Namen Rey Skywalker an. Es war eine erzählerische Entscheidung, die die Fans seitdem gespalten hat, aber unabhängig davon, ob euch das Ende von Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker gefallen hat oder nicht, wird Rey in Zukunft zu A Galaxy Far, Far Away zurückkehren.

Wie auf dem Star Wars Celebration in London angekündigt wurde, wird Ridley erneut Rey in einem kommenden Star Wars-Film porträtieren, der 15 Jahre nach den Ereignissen von Episode IX spielt. Uns wird (via Empire) gesagt, dass Rey in diesem Film die Jedi Order wieder aufbauen wird und dass der Film selbst von Sharmeen Obaid-Chinoy inszeniert wird.

Es wird nicht erwähnt, wann es veröffentlicht oder ordnungsgemäß in Produktion gehen wird, aber zumindest wissen wir, dass es in Zukunft mehr Rey geben wird.

In ähnlicher Weise wurde auch bekannt gegeben, dass Star Wars-Guru Dave Filoni auch einen Star Wars-Film in Spielfilmlänge drehen wird, der sich mit dem Krieg zwischen den Imperial-Überresten und den New Republic befassen wird. Im Wesentlichen scheint dies im The Mandalorian-Zeitrahmen für Star Wars zu existieren.