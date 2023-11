Daisy Ridley glaubt, dass die Leute "sehr aufgeregt" über ihren nächsten Star Wars-Film sein werden

HQ

Daisy Ridley ist unter Star Wars-Fans zu einer umstrittenen Figur geworden. Einige liebten ihre Darstellung von Rey, während andere die ganze Handlung um sie herum etwas chaotisch fanden. Auf jeden Fall hat Lucasfilm eindeutig Vertrauen in Rey und entwickelt einen weiteren Film mit Daisy Ridley in der Rolle.

Im Gespräch mit Collider verriet Ridley ein paar weitere Details zu diesem kommenden Film, obwohl sie sich nicht in die Karten schauen ließ. Anscheinend begann alles mit einem Überraschungsauftritt bei der Star Wars Celebration.

"Es war so ein schöner Empfang. Ich habe mich selbst beschissen, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, weil niemand wusste, dass ich dorthin gehen würde. Niemand wusste, dass ich in die Celebration gehen würde, in eine Bar wie Kathy [Kennedy] und es waren ein paar Leute da. Ich war so nervös. Oh mein Gott. Es war so ein wunderbarer Empfang. Ich bin sehr aufgeregt. Die Story ist echt cool. Ich warte darauf, ein Skript zu lesen, weil ich offensichtlich keine anderen Updates habe. Es ist nicht das, was ich erwartet habe, aber ich bin sehr aufgeregt."

Auf die Frage, ob diese Rückkehr eine neue Trilogie markieren würde, hatte Ridley Folgendes zu sagen:

"Ich kenne die Handlung eines Films. Das soll nicht heißen, dass das alles ist, aber das ist es, was mir erzählt wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass es der nächste Film sein wird, glaube ich. Ich meine, nochmals, ich weiß nicht, nach den Streiks und allem, wie schnell alles wieder anlaufen wird. Aber ja, bis jetzt kenne ich die Geschichte eines Films und ich denke, die Leute werden sehr aufgeregt sein."

Was möchtest du in einem neuen Star Wars-Film sehen, der sich auf Rey konzentriert?