Daisy Ridley gibt ein Update zu Reys Solo-Star-Wars-Film

In Zukunft werden wir in eine weit, weit entfernte Galaxie zurückkehren, um einen neuen Film zu machen, der uns tatsächlich in eine weniger bekannte Epoche entführt, da er die Zeitlinie nach den Ereignissen von The Rise of Skywalker und dem Fall der First Order erforscht. Dieser Film wird ein Solo-Projekt sein, das sich um Daisy Ridleys Jedi Rey Skywalker dreht, und obwohl es sich um ein sehr angekündigtes Projekt handelt, das 2023 auf einer öffentlichen Bühne bei der Veranstaltung Star Wars Celebration in London mit der Welt geteilt wurde, haben wir seitdem kaum mehr darüber gehört. Und es ist jetzt 2026...

Dennoch hat Ridley positive Dinge über das Projekt zu erzählen, wann immer sie danach gefragt wird, wie es kürzlich in einem Interview mit Comicbook der Fall war, in dem die britische Schauspielerin erklärt.

"Ich bin sechs Jahre älter. Ich befinde mich in einem anderen Moment. Ich denke, die Geschichte wird wunderbar. Ich denke, das Warten wird sich lohnen. Ich denke, es wird eine Entdeckung sein, wie alle Rollen, wo Rey ist, wenn wir sie wiedersehen."

Ridley und Disney scheinen beide weiterhin ziemlich zuversichtlich zu sein, den Film zu machen, aber der Mangel an Fortschritt und die Tatsache, dass Star Wars dieses Jahr eine neue Leitung bekommen wird, nachdem Bob Iger und Kathleen Kennedy ihre Rollen aufgeben, lässt sich fragen, ob das Projekt das Licht der Welt erblicken wird oder ob es das gleiche Schicksal wie andere Star Wars Ideen wie das vorgefertigte Ben Solo Projekt erleiden wird.

Freust du dich darauf, Rey zurückkehren zu sehen, oder denkst du, die Zukunft (oder die Vergangenheit... vor langer Zeit...?) von Star Wars liegt woanders?