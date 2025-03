Daisy Ridley bestätigt, dass Kathleen Kennedy stark in den kommenden Rey-Film involviert ist

HQ

Das kommende Star Wars: New Jedi Order, in dem Daisy Ridley als Rey zurückkehrt, ist ein Projekt, an dem Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy stark beteiligt ist. Und das trotz hartnäckiger Gerüchte, dass sie in naher Zukunft in den Ruhestand gehen will. Ridley selbst bestätigte dies auf der SXSW, wo sie auch sagte, dass die Behauptungen über Kennedy falsch seien.

"Ich glaube, dass sie sehr engagiert ist. Ich glaube, es gab Berichte, die nicht wahr waren. Also ja, sehr engagiert"

Kennedy selbst hat die Gerüchte dementiert und klar ihren Wunsch geäußert, ein Leben lang Teil des kreativen Prozesses bei Lucasfilm zu bleiben.

In Bezug auf Star Wars: New Jedi Order äußerte sich Ridley auch zum Produktionsplan des Films und erwähnte, dass es noch ungewiss ist, wann genau die Dreharbeiten beginnen werden. Aber hoffentlich werden auf der Star Wars Celebration im nächsten Monat noch weitere Informationen enthüllt.

Es ist auch erwähnenswert, dass Kennedy einer der treibenden Faktoren dafür ist, dass Ridley sich entschieden hat, noch einmal zurückzukehren. Etwas, das nach den Dreharbeiten zu "Der Aufstieg Skywalkers" unmöglich schien.