Daisy Edgar-Jones, Will Poulter und Jacob Elordi sind die Headliner von On Swift Horses

Drei der größten aufstrebenden Hollywood-Stars werden die Hauptrollen in einem neuen Film von Sony Pictures spielen. Es ist bekannt als On Swift Horses und zeigt Twisters ' Daisy Edgar-Jones, Guardians of the Galaxy Vol. 3 's Will Poulter und Saltburn 's Jacob Elordi, die alle die Hauptrollen in diesem Drama spielen, das eine Dreiecksbeziehung und jede Menge Glücksspiele auf den Ponys beinhaltet.

Der Film spielt kurz nach dem Koreakrieg und zeigt, wie Edgar-Jones' Muriel und ihr Ehemann Poulters Lee ihr Leben auf den Kopf stellen, als Lees Bruder Elordis Julius auftaucht. Die Dinge werden heiß und Julius macht sich auf die Suche nach einem Ex-Liebhaber, was dazu führt, dass Muriel bald außer Kontrolle gerät und sich auf Pferderennen begibt, um die Lücke in ihrem Herzen zu schließen.

In der vollständigen Zusammenfassung von On Swift Horses heißt es: "Muriel und ihr Mann Lee beginnen ein strahlendes neues Leben in Kalifornien, als er aus dem Koreakrieg zurückkehrt. Doch ihre neu gewonnene Stabilität wird durch die Ankunft von Lees charismatischem Bruder Julius auf den Kopf gestellt, einem eigensinnigen Glücksspieler mit einer geheimen Vergangenheit. Schnell entsteht eine gefährliche Dreiecksbeziehung. Als Julius sich auf die Suche nach dem jungen Kartenbetrüger macht, in den er sich verliebt hat, treibt Muriels Sehnsucht nach mehr sie in ein geheimes Eigenleben, in dem sie auf Rennpferde spielt und eine Liebe erkundet, von der sie nie zu träumen gewagt hätte."

Der Film unter der Regie von Bryce Kass wird voraussichtlich im April in den Kinos anlaufen. Den Trailer dazu könnt ihr euch unten ansehen.