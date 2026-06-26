Daisy Edgar-Jones beschreibt "eine unwiderstehliche neue Sichtweise" auf Sense and Sensibility

Da es sich um eines der berühmtesten literarischen Werke aller Zeiten handelt, kennt man die Geschichte von Sense and Sensibility wahrscheinlich einigermaßen. Das Buch, das Anfang des 19. Jahrhunderts von Jane Austen geschrieben wurde, wurde weltweit ein großer Erfolg und gilt als eines der größten literarischen Werke bis heute.

Die Geschichte war auch Quelle zahlloser Adaptionen, mit einer ganz neuen am Horizont. Schon im Herbst kehrt Sense and Sensibility in Form einer "unwiderstehlichen neuen Version" in die Kinos zurück, die als "charmante, witzige und zutiefst nachvollziehbare Geschichte von Liebe und Schwesternschaft" gilt.

In dieser neuesten Adaption spielt Daisy Edgar-Jones die Hauptrolle, aber sie enthält auch eine Vielzahl weiterer Stars, darunter Esme Creed-Miles, Caitriona Balfe, George MacKay und Fiona Shaw.

Da die Premiere für den 16. Oktober geplant ist, können Sie unten den Trailer zu Sense and Sensibility sehen.