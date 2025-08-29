Daimon Blades Gameplay-Vorschau: Schnelle, düstere, schneidende Action

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie sind gerade in den Geschäftsbereich gerannt, eine Viertelstunde zu spät zu einem Termin, nachdem Sie die Familien beiseite gedrängt und die ungewaschenen Massen in den öffentlichen Bereichen so gut es geht langsam gegangen sind. Sie sind verschwitzt, bereits müde von den Aktivitäten des Tages und sind sich nicht sicher, was Sie vom Rest dieses 30-minütigen Termins mitnehmen werden.

Wenn das Spiel, das du spielst, Daimon Blades ist, kann ich dir aus erster Hand sagen, dass du eine Menge bekommen wirst.

Der neueste Titel von StreumOn Studio ist ein düsteres Fantasy-Actionspiel. "Nicht noch ein Soulslike", höre ich dich rufen, aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Daimon Blades ist ein wahres Action-Erlebnis, das eher mit den Vermintide-Spielen vergleichbar ist als alles andere. Es leiht sich die reichhaltigen Kampfsysteme, die Fatshark entwickelt hat, und erhöht das Tempo auf 11, während du als Kriegermönch spielst, der mit einer dämonischen Klinge ausgestattet ist und sich durch eine Reihe von Arenen voller verfluchter Kreaturen, seltsamer Wesen und mehr kämpfen muss, um schließlich gegen eine mächtige, Dämonischer Boss.

Daimon Blades " ist in gewisser Weise vergleichbar mit Chaos Wastes aus Vermintide 2. Neben vielen feindlichen Räumen gibt es auch Buffs, die du erhalten kannst, und andere Bereiche, in denen du dich ausruhen und Upgrades kaufen kannst, was bedeutet, dass du ab und zu eine Pause von der Action bekommst. Aber hier steht vor allem das Handeln im Vordergrund. Du wirfst dich in Gruppen von Feinden, blockst Angriffe und weichst wieder aus, nachdem du ein paar Dämonen in zwei Teile gespalten hast. Wie ich bereits erwähnt habe, fühlt sich Daimon Blades unglaublich schnell an, was es ihm ermöglicht, sich deutlich von anderen First-Person-Nahkampfspielen abzuheben.

Du kannst in Sekundenschnelle in Gefechte ein- und aussteigen und auf eine Art und Weise über die Karte rasen, die sich so lustig und frisch anfühlt wie damals, als ich DOOM (2016) zum ersten Mal in die Hand genommen habe. Ohne Tutorial wurde ich ins kalte Wasser geworfen, aber ich nutzte meine Geschwindigkeit, um etwas Abstand zu den herannahenden Horden zu gewinnen, und schaffte es, den ganzen Weg bis zum Boss zu überleben und ihn zu besiegen. Nicht schlecht für etwa 20 Minuten richtiges Gameplay, und ich muss sagen, dass ich jeden Moment davon genossen habe. Daimon Blades ' Tempo macht es zu einem echten Nervenkitzel, der schnelle Reaktionen belohnt und den starken Kampfkern hat, den ein Spiel dieser Art so dringend braucht.

Die Bilder von Daimon Blades triefen vor Geschmack. Während die grafische Qualität und die Benutzeroberfläche daran erinnern, dass sich dieses Spiel im Early Access befindet, sind die Effekte und das visuelle Worldbuilding unglaublich stark. Vor allem die Charakterdesigns fühlen sich brillant an, angehaucht von der Kombination aus religiöser und dunkler Fantasy, die StreumOn Studio anstrebt. Ich habe in meiner kurzen Zeit mit Daimon Blades nicht viel von der Geschichte bekommen, aber durch seine Grafik gelingt es dem Spiel, die Blicke auf sich zu ziehen und einen dazu zu bringen, mehr von der Welt und der Kernerzählung zu verlangen.

Im Grunde bist du ein Kriegermönch, der in das Daimon-Reich eintaucht, um seinen Mentor zu besiegen, der zum Verräter geworden ist, und die Fluten von Dämonen davon abzuhalten, sich zu erheben und die sterblichen Ebenen für sich zu beanspruchen. Dafür kannst du dich nicht nur auf deine eigenen Fähigkeiten verlassen und bist mit deiner ganz eigenen Daimon-Klinge ausgestattet. Diese Waffe wird zu dir sprechen und versuchen, dich zu korrumpieren, um dir stärkere Kräfte und Fähigkeiten zu verleihen. Das ist ein großartiger Aufhänger für Daimon Blades, aber ich habe nicht wirklich gesehen, wie tief dieses System geht und wie sehr man eine Beziehung zu seiner Waffe aufbaut. Ich kann daher nicht sagen, ob es sich um eine wirklich einzigartige Spielmechanik handelt oder nur um eine andere Möglichkeit, einen Schadensbonus von +10 % zu erzielen, wenn man ein Gebiet räumt.

Daimon Blades trägt viele seiner Einflüsse auf der Zunge, aber das ist keine Schande und die Entwickler von StreumOn Studio haben aus den Teilen dessen, was vorher kam, etwas Frisches und Einzigartiges geschaffen. Die schnelle Action macht süchtig und das visuelle Worldbuilding lädt den Spieler dazu ein, mehr zu erkunden und tiefer in die Daimon-Reiche einzutauchen. Es gibt noch einiges an Arbeit zu tun, aber dafür ist der Early Access schließlich da, und ich hoffe, dass Daimon Blades das Potenzial erreichen kann, das es zeigt, selbst nach einer kurzen Spielzeit.