Dafne Keen will für den Rest ihres Lebens X-23 spielen

Nachdem Deadpool & Wolverine Kassenrekorde für einen R-Rated-Film gebrochen hat, haben wir einen Einblick bekommen, wie Mutanten im MCU aussehen könnten. Es war ein Riesenspaß, Gambit, Deadpool, Wolverine und mehr als Teil des größeren Universums zu sehen, und es gibt einen Charakter, von dem die Fans unbedingt mehr sehen wollen.

Dafne Keen als X-23 bewies einmal mehr, dass sie für die Rolle gemacht ist, und im Gespräch mit dem Empire Magazine scheint sie mehr als glücklich zu sein, weiterhin X-23 zu spielen. "Ich würde das zu 100 Prozent für den Rest meines Lebens tun", sagte sie.

Wir sind uns nicht sicher, wann wir mehr Mutanten sehen werden, die sich mit dem Haupt-MCU überschneiden, aber es wäre eine verpasste Gelegenheit, nicht zuzuschlagen, solange das Eisen heiß ist, dank Deadpool & Wolverine. Vielleicht könnte X-23 in Zukunft ihre eigene Serie bekommen, in der sie erklärt, was sie seit Logan gemacht hat.